جامعة حلوان: محو أمية 5453 مواطنا بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار

ذكرت جامعة حلوان، أن طلاب الجامعة حلوان في تحرير 5454 مواطنا من الأمية من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بأربعة دورات متتالية بدءاً من دورة أكتوبر 2020 حتى دورة يوليو 2021، طبقا للتقارير الواردة من الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبد الرشيد منسق ومشرف عام مشروع محو الأمية على مستوى الجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي، أن قضية محو الأمية تشغل المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع، وهي أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، وهي عامل ضروري للقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وضمان التنمية المستدامة والسلام والديموقراطية، ومواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتفاعل معها وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال، وهو ما يجعل الجامعة على أتم الاستعداد لبذل أقصى جهد في هذا المجال.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الرشيد، أن جامعة حلوان تستهدف إعادة التأهيل والتدريب بما يخدم احتياجات التنمية من القوى العاملة الفاعلة والواعية، ونشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 وبما يساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين.