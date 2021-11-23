التحالف العربي يدمر 231 لغما بحريا للحوثي هددت ناقلات النفط

أعلن التحالف العربي، مساء الثلاثاء، تدمير 231 لغما بحريا زرعتها مليشيات الحوثي بهدف تهديد السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة.



وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، إن "جهودنا البحرية أسهمت في حرية الملاحة والتجارة العالمية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.



وأضاف، في بيان، أن:"مليشيات الحوثي الانقلابية صعدت من سلوكها العدائي بنشر 11 لغمًا بحريًا عشوائيًا بهدف عرقلة الملاحة الدولية وطرق التجارة".



وجهود التحالف العربي في تفكيك الألغام البحرية التي لطالما تزرعها مليشيات الحوثي الانقلابية لعرقلة الملاحة البحرية لم تكن الأولى.



والجمعة الماضية ، أعلن التحالف العربي في اليمن، تدمير 220 لغمًا بحريًا زرعتها المليشيات الحوثية وشكلت خطرًا على السفن التجارية وناقلات النفط.



وأشار إلى أن هناك سلوكا عدائيا حوثيا وتصعيدا خطيرا بنشر 14 لغما بحريا خلال أسبوع.



وأكد التحالف أن الألغام البحرية الحوثية تهدد الملاحة وتجارة العالم بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.