لصوص يسرقون كنزا ذهبيا بملايين اليوروهات من متحف في ألمانيا

اقتحم لصوص متحفا في بلدة مانشينج في بافاريا العليا وسرقوا كنزا ذهبيا من فترة الكلت بقيمة عدة ملايين من اليوروهات.

واقتحم اللصوص متحف الكلت والرومان ليل الاثنين/الثلاثاء وسرقوا الذهب، حسبما ذكرت الشرطة البافارية.

وتم اكتشاف مخبأ يضم 450 عملة ذهبية في مانشينج، وهي بلدة بالقرب من إنجولشتات ، في عام 1999. وكان هذا الاكتشاف أكبر اكتشاف للذهب الكلتي في القرن الماضي. وهي معروضة للجمهور منذ عام 2006.

ويواصل علماء الآثار استكشاف المنطقة بنشاط ويعتبرها المكتب البافاري للحفظ التاريخي من بين أهم المواقع الأثرية شمال جبال الألب.