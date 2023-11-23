إسرائيل: مقتل قائد بحري بحماس في خان يونس بقطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات الداخلية في إسرائيل، اليوم الخميس، "تصفية قائد القوة البحرية لحماس في خان يونس جنوب قطاع غزة".

وقال جيش الاحتلال، إنه "مسترشدا بمعلومات استخباراتية من البحرية وإدارة الاستخبارات الحربية والشين بيت، ومستخدما طائرة مقاتلة، صفى عمر أبو جلال، قائد القوة البحرية لحماس في خان يونس وعنصر آخر من القوة البحرية لحماس"، بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

كانت إسرائيل قد أعلنت عن مقتل عدد من قيادي حركة حماس خلال هجماتها البرية والجوية في قطاع غزة، ردا على قيام الحركة في السابع من الشهر الماضي بعملية طوفان الأقصى التي شملت إطلاق صواريخ واقتحامات لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع الخاضع لسيطرة الحركة.