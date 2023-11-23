حزب الله: المقاومة قتلت 4 جنود إسرائيليين في مستوطنة المنارة بصواريخ موجهة

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قال حزب الله اللبناني، إن «المقاومة قتلت 4 جنود إسرائيليين في مستوطنة المنارة بصواريخ موجهة»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وأعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس، تنفيذ عدد كبير من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان؛ دعما لشعب فلسطين الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة.

وفيما يأتي، بيانات صادرة عن «حزب الله» بخصوص عملياته وتوقيتها:

- 08:30 من صباح يوم الخميس: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 23-11-2023 تجمع ‏مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.

- 08:30 من صباح يوم الخميس: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمع ‏مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.

08:30 من صباح يوم الخميس: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع بركة ‏ريشا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.

09:00 من صباح يوم الخميس: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشار ‏لمشاة جنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة سعسع بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة.

09:15 من صباح يوم الخميس: بعد رصدٍ ‏لدبابة ميركافا وكشف تموضعها بين الأشجار في موقع الراهب، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية باستهدافها بصاروخ مُوجّه وتمّت إصابتها ‏إصابة مباشرة.

وبعد استهداف الدبابة حضرت قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى مكانها فتم استهدافها بالأسلحة ‏الموجهة ما أدى إلى سقوط عناصرها بين قتيل وجريح". ‏

09:30 من صباح يوم الخميس: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏خربة ماعر ومرابضه بالأسلحة الصاروخية وتمّ إصابته إصابة مباشرة.

10:15 من قبل ظهر يوم الخميس: استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة ‌‏عين زيتيم قرب مدينة صفد (مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91) بثمانية وأربعين صاروخ ‌‏كاتيوشا وتمّت إصابتها إصابة مباشرة.‏

11:00 من قبل ظهر يوم الخميس: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية منزلا ‏يتمركز فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصاروخين موجّهين وتمّت إصابته إصابة ‏مباشرة.‏

11:00 من قبل ظهر يوم الخميس: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب وتل شعر بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات ‏مباشرة.

11:05 من قبل ظهر يوم الخميس: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج رميم بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.

ظهر يوم الخميس: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تموضعات لجنود العدو الإسرائيلي ‏في محيط موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.

‏13:50 من بعد ظهر يوم الخميس: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.

13:55 من بعد ظهر يوم الخميس: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

14:27 من بعد ظهر يوم الخميس: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏جل العلام بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

‏14:50 من بعد ‏ظهر يوم الخميس: «بعد رصد دقيق ‏لدخول أربعة جنود من قوة إسرائيلية إلى منزل في مستعمرة المنارة، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية باستهدافهم ‏بصواريخ موجهة ‏مركزة وخاصة ما أدى إلى مقتلهم جميعا وتدمير المنزل فوق رؤوسهم».

14:50 من بعد ظهر يوم الخميس: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تموضعات لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات ‏مباشرة.‏

15:25 من بعد ظهر يوم الخميس: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تموضعات لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.

15:30 من بعد ظهر يوم الخميس: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة نقاط تجمع وانتشار ‏جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏

15:35 من بعد ظهر يوم الخميس: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة نقاط تجمع وانتشار ‏جنود الاحتلال الإسرائيلي ‏ في محيط ثكنة زرعيت بصاروخ بركان وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏

15:35 من بعد ظهر يوم الخميس: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية نقاط تجمع وانتشار ‏جنود الاحتلال الإسرائيلي ‏في محيط موقعي حدب البستان وبركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مباشرة.‏