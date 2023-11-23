أبو عبيدة: استهداف 33 آلية إسرائيلية في الـ 72 ساعة الأخيرة

قال المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة، إن مقاتلي المقاومة يواصلون التصدي للعدوان الإسرائيلي، لافتا إلى توثيق استهداف 335 آلية عسكرية إسرائيلية، منذ بدء التوغل البري بقطاع غزة.



وأضاف أبو عبيدة، في كلمة له، مساء الخميس، أن الآليات الإسرائيلية المستهدفة تنوعت بين ناقلات الجند والدبابات والجرافات، مردفا: "على مدى 48 يوماً واصلنا توجيه الرشقات الصاروخية نحو أهداف متنوعة داخل الكيان الصهيوني".



وأشار إلى استهداف 33 آلية إسرائيلية في الـ 72 ساعة الأخيرة، قائلا: "نجحنا خلال الأيام الثلاثة الماضية في تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات العدو أسفرت عن سقوط قتلى بشكل محقق".



وتابع: "مجاهد من مجاهدينا هاجم 8 جنود صهاينة شرق مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان وأرداهم قتلى وجرحى، مجاهدونا قاموا ظهر أمس بتفخيخ عين نفق وتفجيره بقوة لجيش الاحتلال".



أضاف: "العدو ما يزال يخفي خسائره العسكرية ومجاهدونا متمترسون في مواقعهم القتالية، قيادة العدو المرتعدة قررت وضع جنودها في قلب المحرقة في غزة".



وأوضح أن إسرائيل قبلت في الهدنة المؤقتة المقرر بجأها في السابعة صباح غد الجمعة، وصفقة التبادل الجزئية، ما كانت المقاومة تطرحه سابقاً.



وقال: "نحيي إخواننا في لبنان الذين يحاصرون المحتل في الجبهة الشمالية ويدكون مواقعه ونحيي إخواننا في العراق أيضاً".