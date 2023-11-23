صحة غزة: الاحتلال يجبر المرضى والطواقم الطبية على إخلاء المستشفيات دون ضمانات

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال يجبر المرضى والطواقم الطبية على إخلاء المستشفيات دون ضمانات لخروجهم بسلام.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الجزيرة»، اليوم الخميس، أن الاحتلال يضغط منذ الأمس، على الموجودين في مجمع الشفاء بالتفتيش أو التنكيل أو منع إمدادات الطعام والشراب والكهرباء.

ونوه أن «الاحتلال ضغط على الموجودين صباح اليوم، من خلال إرسال رسائل لهم واستخدام مكبرات الصوت للخروج من المجمع، دون وجود حماية من المؤسسات الدولية أو تدخل من الصليب الأحمر أو غيرها من المؤسسات».

وأشار إلى أن «وجود راية الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، جعلت الأطقم الطبية والجرحى يثقون أمس، في التنسيق لنقلهم ضمن قافلة إجلاء من الشمال إلى الجنوب».

ولفت إلى اعتقال مدير المجمع ومجموعة من الكوادر الطبية في الحاجز الذي أقامته قوات الاحتلال ما بين شمال وجنوب غزة، مُحملًا منظمة الصحة العالمية ما حدث مع القافلة والمعتقلين، وعلى رأسهم الدكتور محمد أبو سلمية.

ونفى امتلاك معلومات عن عدد المعتقلين أو مكان اقتيادهم، قائلًا إن «الأمم المتحدة والصحة العالمية لم تقدم تقريرًا تفصيليًا لتوضيح ما حدث وأعداد المعتقلين».

وأكمل: «بتنا نخشى على سلامة المعتقلين في ظل السلوك العدواني الذي يقوم به الاحتلال، والمصير المحتوم لهم قد يصل إلى قتلهم أو تعذيبهم، وعلى الأمم المتحدة والصحة العالمية أن تتحمل المسئولية كاملة وتتخذ إجراءات عاجلة وفاعلة لخروجهم بسلام».