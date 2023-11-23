عقد سلسلة تدريبات للعاملين بوحدات الغسيل الكلوي في قنا

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عقدت مديرية الصحة بمحافظة قنا، سلسلة من الدورات التدريبية من خلال إدارة التدريب بالمديرية لمقدمي الخدمة بوحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة.

ونظمت إدارة الكلي الصناعي التابعة للإدارة العامة للطب العلاجي بقيادة الدكتور محمد حمدي العديسي مدير إدارة الكلي الصناعي بالمديرية، دورة تدريبية، حول المهارات الأساسية والفنية بوحدات الكلي الصناعي والتي شملت جميع الفئات العاملة بالوحدات من أطباء وصيادلة وتمريض وإداريين ضمن سلسة تدريبات للنهوض بالخدمة الطبية.

وأوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، أن التدريب ناقش العديد من الأمور والتي من أهمها المهارات الأساسية والفنية بوحدات الكلي الصناعي مع شرح مفصل عن مرض الفشل الكلوي الحاد والمزمن وطريقة التركيب والتشغيل لماكينات الغسيل الكلوي والمتابعة لمرضي الغسيل الكلوي مع شرح لطرق الوقاية من الفشل الكلوي وأسبابه، وشرح البنود الرئيسية تفصيليا لقرارات نفقة الدولة والأدوية الخاصة بمرضي بالغسيل الكلوي وفنيات التعامل والتواصل مع المنتفعين والتغذية الخاصة بالمرضي وسبل مكافحة العدوي داخل الوحدات.

وأشار بدران إلى الأعطال التي تحدث أثناء عملية الغسيل الكلوي للمرضي وكيفية التعامل المباشر والطارئ معها والحرص علي رضاء المنتفعين.

وفي نهاية التدريب.. قدم الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية شهادات التدريب بالساعات المعتمدة للفريق، مؤكدين ضرورة بذل أقصي جهد في خدمة مرضي الغسيل الكلوي.