الناطق باسم كتائب القسام: استهدفنا 335 آلية إسرائيلية منذ بدء العدوان

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، استهداف 335 آلية إسرائيلية منذ بدء العدوان، منها 33 آلية في آخر 72 ساعة.

وأضاف: "في اليوم الـ48 من معركة طوفان الأقصى يواصل مجاهدونا تصديهم للعدوان الغاشم، مجاهدونا نفذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات نوعية أوقعت قتلى في قوات العدو".

وأوضح أبوعبيدة أن "أحد المقاومين هاجم 8 جنود شرق مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان وأرداهم قتلى وجرحى".

وتابع: "استهدفنا مجموعة راجلة للعدو في بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد، موضحاً أن البطولات بالميدان مفخرة لكل حر بالعالم ونواجه قوة لا تتقن سوى القتل العشوائي، بحسب موقع "الجزيرة الإخباري.

وأكد أبوعبيدة، أن المقاومين متمترسين في مواقعهم وعقدهم القتالية والعدو ما يزال يخفي خسائره العسكرية، موضحا أن كل المؤشرات التي يراها القسام في الميدان تقول إن جنود العدو ليسوا جاهزين للمعركة.

وأضاف: "ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابق، موضحاً أن "خسائر العدو البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه النازي".

وأكد: "جاهزون للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان، موجهاً التحية إلى الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقوى أمتنا خصوصا إخواننا في اليمن ولبنان والعراق وفي كل جبهة تعمل على ضرب العدو".

ودعا أبوعبيدة إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل أنحاء الضفة وكل جبهات المقاومة، كذلك في الأردن وأشكال العمل الشعبي والجماهيري المقاوم.