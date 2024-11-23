 الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الأسبوع الماضي - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الأسبوع الماضي

نيويورك وفا
نشر في: السبت 23 نوفمبر 2024 - 9:41 ص | آخر تحديث: السبت 23 نوفمبر 2024 - 9:41 ص

- الشعب الفلسطيني في غزة يحتاج إلى ظروف إيواء مناسبة، لحمايته من المطر والبرد مع اقتراب فصل الشتاء

 

أفاد متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن "القوات الإسرائيلية منعت ثلثي عمليات المساعدات الإنسانية المختلفة، البالغ عددها 129، من الوصول إلى قطاع غزة، الأسبوع الماضي".

وأشار دوجاريك في مؤتمر صحفي يومي عقده، مساء أمس الجمعة، إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة يحتاج إلى ظروف إيواء مناسبة، لحمايته من المطر والبرد مع اقتراب فصل الشتاء.

وأوضح أن الأمم المتحدة وشركاؤها يحاولون إيصال الخيام بسرعة إلى القطاع.

ولفت دوجاريك، "إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين، وسرعة تزايد احتياجاتهم، مع العجز عن تلبيتها بسهولة، لا سيما بسبب الحصار الإسرائيلي في شمال غزة".


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