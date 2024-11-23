محافظ الغربية يوجه بضرورة تكثيف الجهود لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الأسبوعي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة سير العمل في الملفات الحيوية والخدمات الأساسية.

واستهل المحافظ، الاجتماع اليوم السبت، بالتأكيد على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين، مشيرا الى أن الجولات الميدانية المفاجئة ستستمر لضمان الالتزام بمنهجية العمل الموحدة، مشددًا على أنه لن يتم السماح بأي تهاون أو تقصير من أي مسئول، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض محافظ الغربية، الموقف التنفيذي لملف التقنين، متضمنًا إجمالي عدد الطلبات المقدمة، ومدى استيفائها للشروط، والخطوات المتخذة لتذليل العقبات، لتحقيق المستهدف.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن بالتيسير على المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتبسيط الإجراءات وحل المشكلات أولًا بأول.

وشدد المحافظ، على ضرورة إزالة كل التعديات في المهد، ومنع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، مع استغلال الموجة الـ24 لتنفيذ جميع قرارات الإزالة بشكل حاسم.

ووجه "الجندي"، بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، لضمان تحسين المظهر الجمالي للشوارع والقرى، وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة المخلفات، والعمل على تطوير الأداء في هذا الملف الحيوي.

فيما شدد المحافظ، على صعيد الرقابة التموينية، على تكثيف الحملات التفتيشية اليومية على المخابز والأسواق ومنافذ البيع، بهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات يتم رصدها، لضمان توفير السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة.

وأكد محافظ الغربية، في ختام الاجتماع، أهمية التواجد الميداني المستمر لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الاهتمام بتحسين الأداء الحكومي، خاصة في القطاعات التي تمس حياة المواطن اليومية، هو التزام أساسي لتحقيق رؤية القيادة السياسية في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في جميع أنحاء المحافظة.