روبيو: المفاوضون في جنيف يعملون على إدخال تغييرات بخطة ترامب للسلام في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن المسئولين الأمريكيين والأوروبيين والأوكرانيين يعملون على إدخال تعديلات على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام التي تتكون من 28 نقطة والمثيرة للجدل، مع استمرار المحادثات في سويسرا لحسم النقاط العالقة المتبقية.

وذكر روبيو خلال ظهور وجيز أمام الصحافة بجانب أندريه يرماك، كبير مفاوضي الحكومة الأوكرانية "لدينا منتج عمل جيد للغاية تم بناؤه بالفعل على أساس مدخلات جميع الأطراف المعنية المشاركة هنا".

وأضاف: "نحن نعمل على إجراء بعض التغييرات، بعض التعديلات" لتقليص الخلافات بشكل أكبر و"الاقتراب إلى شيء تشعر أوكرانيا والولايات المتحدة بالارتياح تجاهه".

ووصف روبيو محادثات جنيف بأنها "ربما تكون الاجتماع الأكثر إنتاجية ومغزى" حول الصراع الأوكراني منذ تدخل الإدارة الأمريكية في الجهود لإنهاء الحرب التي شنتها روسيا في عام 2022 .

وقال إنه متفاؤل بأن ترامب سيوافق على التغييرات التي تم إجراؤها في سويسرا.

ووصف يرماك الاجتماع بأنه "جلسة أولى مثمرة للغاية".