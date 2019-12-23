 الاستخبارات العراقية تعتقل أحد إرهابيي «داعش» بالأنبار غربي البلاد - بوابة الشروق
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الاستخبارات العراقية تعتقل أحد إرهابيي «داعش» بالأنبار غربي البلاد

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 23 ديسمبر 2019 - 7:45 م | آخر تحديث : الإثنين 23 ديسمبر 2019 - 7:45 م


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على أحد إرهابيي تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار غربي العراق.

وذكرت المديرية - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ألقت قوات الاستخبارات العسكرية القبض على أحد الإرهابيين في ناحية الرمانة بقضاء القائم بالأنبار"، مبينة أن الإرهابي هو المسؤول عن توزيع الرواتب والمساعدات المالية (الكفالات) للدواعش وعوائلهم في المحافظة، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.


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