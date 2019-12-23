المنظمات الدولية تشيد بنزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية في أوزبكستان

أكد ديمتري كوبلسكي رئيس بعثة مراقبة رابطة الدول المستقلة أن الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس في أوزبكستان اتسمت بالشفافية والنزاهة وعدالة المنافسة بين مرشحي الأحزاب الخمسة الرئيسة في البلاد وذلك وقفا لتقييم مراقبي المنظمة..مشيرا إلى قيام المراقبين بزيارة 200 مركز اقتراع.

وقال كوبلسكي ـ في مؤتمر صحفي عقده اليوم ـ إن بعثة المراقبة بدأت أعمالها في 26 نوفمبر الماضي وزارت 10 أقاليم في أوزبكستان للتعرف على الحملات الانتخابية وتغطية وسائل الإعلام لهذه الحملات وقد توصلت إلى أن جميع المرشحين حصلوا على فرص متساوية في عرض برامجهم ورؤيتهم في التليفزيون والراديو.

وأضاف" إن الحملات الانتخابية تعكس شعار "أوزبكستان جديدة..انتخابات جديدة" مشيرا إلى أن مراكز الاقتراع تتضمن كافة المعلومات عن القانون الانتخابي الجديد، وسادت بها أجواء احتفالية، واتسمت عملية التصويت بالنظام وتم توفير المساعدة للناخبين.

وأفاد بأن القانون الانتخابي الجديد يتيح الفرصة لحرية التعبير والاختيار لمواطني الأوزبك لاختيار من يمثلهم ويعكس المناخ الانتخابي المنافس الصحيح..معربا عن أمله أن يعمل النواب الجدد في البرلمان الأوزبكي لتحقيق آمال وطموحات الشعب وأن يساعدوا الرئيس الأوزبكي على تنفيذ الإصلاحات التي يسعى إليها.

وذكر أن بعثة مراقبة رابطة الدول المستقلة رصدت بعض المخالفات البسيطة والصغيرة والتي لا تتخطي 100 مخالفة من قبل بعض الناخبين مثل التصويت الجماعي للعائلات ولكن هذه الانتهاكات لن تؤثر على نتائج الانتخابات..مؤكدا أن ممثلي اللجنة الانتخابات المركزية لأوزبكستان اتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع هذه الانتهاكات.

وبدوره قال شيه شياو يونج رئيس بعثة منظمة شنغهاي للتعاون إن بعثة مراقبة المنظمة بدأت أعمالها في 16 ديسمبر الجاري في مدن مثل طشقند ونامانجان وأنديجان وفيرغانا وبخاري وسمرقند وغيرها من المدن الأوزبكية..مشيرا إلى أن المراقبين زاروا 495 مركز اقتراع في يوم الانتخابات.

وأكد أنه لم تمارس أي ضغوط على بعثة المراقبين في اختيار مراكز الاقتراع التي يرغبون في زيارتها فضلا عن إتاحة الفرصة لأعضاء البعثة في مراقبة الانتخابات عبر تقنية الفيديو في 60 مركز اقتراع..مشيرا إلى أن أعضاء البعثة لاحظوا أنه تم استخدام كافة وسائل الإعلام المعاصرة في هذه الانتخابات وأن المرشحين حصلوا على فرص متساوية لعرض برامجهم الانتخابية.

وأوضح أن المراقبين رصدوا الإقبال الكبير للناخبين بما في ذلك الشباب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.. مؤكدا أنه لم ترد أية مشكلات وأن البعثة تؤكد أن هذه الانتخابات أجريت وفقا لمعايير الديمقراطية وتتمتع بالمصداقية والشفافية.