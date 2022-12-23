تحسن حالة 17 مصابا في حادث طريق جمصة بالدقهلية

قال مصدر طبي إن جميع الإصابات الخاصة بحادث طريق جمصة المنصورة، بسيطة وعبارة عن كدمات وسحجات متفرقة، وتم إجراء الإسعافات اللازمة للمصابين، وتقرر خروجهم من المستشفى بعد تحسن حالتهم.

وكان أصيب ١٧ شخصًا، إثر انقلاب سيارة ميني باص على طريق (جمصة - المنصورة) أمام قرية القطنة التابعة لمركز بلقاس جراء السرعة الزائدة وسوء الأحوال الجوية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس العام لتلقي العلاج وفتح الطريق أمام حركة المرور.



وأسفر الحادث عن إصابة كلًا من: (عبدالرحمن محمد إبراهيم 18 سنة، من قرية الإصلاح ببلقاس، بكدمات وسحجات، وأحمد حجاج أحمد 27 سنة، من قرية فيسكو ببلقاس، كدمات وسحجات عمل جبيرة على الساعد الأيسر، ومحمود إبراهيم حافظ 21 سنة، من الإصلاح، بكدمات وسحجات، وعبدالله سمير عبدالرحمن 17 سنة، من الإصلاح، بكدمات وسحجات، ومحمد إبراهيم 23 سنة، من الإصلاح، بكدمات وسحجات، وإسلام عتاب بدير 18 سنة، من قرية فيسكو، بكدمات، وأحمد سمير عبدالرحمن 28 سنة، من الإصلاح، بكدمات، وأحمد عبدالرحمن إبراهيم 21 سنة، من الإصلاح، بكدمات وسحجات، ومحمد رضا عبدالله 21 سنة، من الإصلاح، بكدمات).

كما أصيب (أحمد رضا محمد 18 سنة، من الإصلاح، بكدمات، ومحمد علي أحمد 25 سنة، من الستامونى ببلقاس، بكدمات متفرقة وجبيرة على القدم اليسرى، وناجي فتحي المغازي 42 سنة، من أبو دشيشة ببلقاس، بكدمات، و إبراهيم عبدالله إبراهيم 46 سنة، من أبو دشيشة، بكدمات، ومحمد صبري محمد 38 سنة، من أبو دشيشة، بكدمات وسحجات، وعلي عبدالمجيد 18 سنة، من الشوامي ببلقاس، بكدمات، وأحمد شفيق 19 سنة، من الإصلاح، بسحجات، و هدير محمود إبراهيم 42 سنة، من بسنديلة ببلقاس، بكدمات).

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث بورود بلاغ لإدارة تأمين الطرق والمنافذ من شرطة النجدة ببلاغ انقلاب ميني باص يقل عدد من الأشخاص أمام قرية القطنة التابعة لمركز بلقاس.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس و8 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميني باص وإصابة ١٧ شخصا نتيجة السرعة الزائدة مع سقوط أمطار خفيفة أدت إلى انقلاب الميني باص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم وفتح حركة المرور أمام السيارات، تم إخطار النيابة التي باشرت التحقيق.