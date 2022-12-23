اليابان تدرس دعوة الهند وإندونيسيا للمشاركة في قمة السبع لعام 2023

تدرس اليابان دعوة الهند وإندونيسيا كضيفين لقمة مجموعة السبع المقرر انعقادها في مدينة هيروشيما الغربية عام 2023.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، عن مصدر حكومي اليوم /الجمعة/ قوله إن اليابان تدرس أيضًا دعوة أستراليا لحضور القمة التي تستمر ثلاثة أيام اعتبارا من 19 مايو المقبل، بينما تبحث بعناية ما إذا كان ينبغي إدراج كوريا الجنوبية في دول "التواصل".

وأضاف المصدر الحكومي أن طوكيو تخطط لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لدورهما كرئيسين لمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى ورابطة دول جنوب شرق آسيا /الآسيان/ العام المقبل على التوالي.

وبحسب المصدر الحكومي، تنظر اليابان في دعوة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إذ تعد كانبرا شريكًا أمنيًا مهمًا لطوكيو، حيث عزز البلدان التعاون الدفاعي في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه يمكن أن يكون الاتحاد الأفريقي ضيفًا أيضًا.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد أعرب عن دعمه لانضمام الاتحاد إلى مجموعة العشرين خلال اجتماع مع الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي حاليًا، في وقت سابق من هذا الشهر.

وتابع المصدر الحكومي قائلا، " إنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم تضمين كوريا الجنوبية "، موضحا أن ذلك يرجع جزئيًا إلى نزاع طويل الأمد بين البلدين حول قضايا العمل في زمن الحرب.

وأفاد بأنه بينما تعمل طوكيو وسول عن كثب في التعامل مع تطوير الصواريخ والبرنامج النووي لكوريا الشمالية، "فمن الضروري تقييم مزايا وعيوب دعوة كوريا الجنوبية".

جدير بالذكر أن كون اليابان تتولى رئاسة مجموعة الدول السبع الكبرى لعام 2023، فيمكنها بصفتها الدولة المضيفة اختيار من يمكنه حضور اجتماعات تُعقد إلى جانب اجتماع القمة بين أعضاء مجموعة السبع - بريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.