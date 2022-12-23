وزارة الدفاع التايوانية: طائرات صينية انتهكت المجال الجوي لبلادنا

عبرت طائرة استطلاع جوية صينية بدون طيار الخط الفاصل في مضيق تايوان يومي الأربعاء والخميس، وفقًا لوزارة الدفاع الوطني التايواني.

وقالت الوزارة في بيان -وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية اليوم /الخميس/- إن "29 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية خلال نفس الفترة".

وأضافت الوزارة أنها "رصدت 39 طائرة وثلاث سفن بحرية تابعة لجيش التحرير الشعبي تنشط في محيط تايوان".

وأشار البيان أن "طائرة بدون طيارة منهم عبرت خط التماس في مضيق تايوان الذي يشكل الحدود البحرية بحكم الواقع".

ووفقا للوزارة، فإن "الجيش أرسل الجيش طائرات دورية مقاتلة وسفن بحرية وأنظمة صواريخ برية ردا على التوغلات".