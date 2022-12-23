مياه المنيا: أعمال صيانة تتسبب فى ضعف ضخ المياه لـ8 ساعات اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، عن ضعف ضخ المياه بمركز ومدينة المنيا اليوم الجمعة، لإجراء أعمال صيانة بالخط المغذي للمدينة من محطة مياه بني أحمد الشرقية.

وقال المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، إن الشركة تُجري اليوم الجمعة، أعمال صيانة بالخط المغذي لمدينة المنيا من محطة بني أحمد الشرقية بدءًا من الساعة العاشرة مساءً وحتي الساعة السادسة من صباح اليوم التالي السبت الموافق 24 ديسمبر ولمدة 8 ساعات.

وناشد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي أهالي مركز ومدينة المنيا والمخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية توفير أحتياجاتهم من المياه طوال فترة إنقطاع أو ضعف المياه مؤكدا علي أن الشركة تقوم باستقبال شكاوي واستفسارات المواطنين من خلال الخط الساخن رقم 125 أو من خلال المحمول رقم 01271196196 أو رقم 01050509013 أو من خلال خدمة الواتساب رقم 01271269587 وستقوم الشركة بالرد علي جميع الأستفسارات وبحث كافة الشكاوي والرد عليها فورا.