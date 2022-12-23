عروض كاراتيه وفن تعبيري في احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم بشرم الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، مساء اليوم الجمعة، احتفالية كبرى بأحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم وحقوق الإنسان، بحضور أحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وجمع غفير من مواطني مدينة شرم الشيخ.

وتضمنت فعاليات الحفل عروض رياضية لألعاب الكاراتيه، بالمركز بعرض رياضي في الحفل المقام، وعروض فنية تعبيرية لفريق ذوي القدرات والهمم باسم "سيناء يا سيناء".

وقال أحمد عبد العزيز، وكيل مديرية الشباب والرياضة، إنه جرى تنظيم الاحتفالية بواسطة فريق التطوع بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ، بمشاركة فريق الكاراتيه، وفريق الفن التعبيري من ذوي الهمم، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فوة، محافظ جنوب سيناء، وإشراف محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأكد وكيل المديرية، أن محافظ جنوب سيناء يولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، من خلال تقديم كافة أوجه الدعم لهم، والرعاية الكاملة للموهوبين منهم لتنمية قدراتهم، إضافة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لذوى الهمم للحصول على كافة حقوقهم.