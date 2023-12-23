 حماس: تصريحات بايدن بعدم طلبه وقف الحرب في غزة تواطؤ مع الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: تصريحات بايدن بعدم طلبه وقف الحرب في غزة تواطؤ مع الاحتلال

 هايدي صبري:
نشر في: السبت 23 ديسمبر 2023 - 11:50 م | آخر تحديث: السبت 23 ديسمبر 2023 - 11:50 م

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) عزت الرشق، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف الحرب على قطاع غزة، بمثابة تأكيد على شراكته وتواطئه في القتل والتدمير الذي يرتكبه جيش الاحتلال في غزة.

وقال الرشق في بيان إن تصريحات بايدن، بأنه لم يطلب من نتنياهو وقف الحرب على قطاع غزة، بمثابة تأكيد على شراكته وتواطئه في القتل والتدمير الذي يرتكبه جيش الاحتلال في غزة، مضيفاً:" واستخفاف بالمنظومة الأممية والدول التي طالبت بوقف العدوان على القطاع. وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت بأن الرئيس بايدن قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع نتنياهو لمتابعة الأوضاع في قطاع غزة، موضحة أن الأخير أعلنت أن الحرب لن تنتهي في الوقت الراهن.


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