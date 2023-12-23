 «نجيب محفوظ.. رواية لا تغيب» فى ملتقى الهناجر الثقافى الخميس المقبل - بوابة الشروق
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«نجيب محفوظ.. رواية لا تغيب» فى ملتقى الهناجر الثقافى الخميس المقبل

حاتم جمال الدين
نشر في: السبت 23 ديسمبر 2023 - 9:17 م | آخر تحديث: السبت 23 ديسمبر 2023 - 9:17 م

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمسية جديدة من أمسيات ملتقى الهناجر الثقافي، فى السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، بمسرح مركز الهناجر للفنون.

يأتى الملتقى هذا الشهر تحت عنوان "نجيب محفوظ.. رواية لا تغيب"، ويستضيف الدكتور حسين حمودة أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة، الكاتب الصحفي والروائي مصطفى عبد الله رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب الأسبق، والشاعر والروائي أحمد فضل شبلول عضو لجنة الرواية والسرد بالمجلس الأعلى للثقافة، والفنان التشكيلي والروائي أحمد الجنايني رئيس أتيليه القاهرة، والروائي الدكتور شريف مليكة، والناقدة والكاتبة الصحفية سمية عبد المنعم، والكاتبة والإعلامية سوزان حرفي.

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة "أنغامنا الحلوة" بقيادة المايسترو شريف عباس.


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