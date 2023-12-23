شركة طيران جنوب الصين تستأنف رحلاتها بين لاهور وقوانجتشو

استأنفت شركة تشاينا سوذرن ايرلاينز وهى إحدى أكبر شركات الطيران في آسيا، رحلاتها بين لاهور وقوانجتشو في 20 ديسمبر بعد تعليقها منذ 27 فبراير 2019، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية اليوم السبت.

وحلقت طائرة بوينج من قوانجتشو وهبطت في مطار لاهور، كما أقعلت رحلة من لاهور ووصلت إلى قوانجتشو في 20 ديسمبر.

ونقلت أسوشيتد برس الباكستانية عن مسؤولة في شركة تشاينا سوذرن ايرلاينز قولها لو سائل الإعلام المحلية أن الرحلتين الجويتين المحملتين بالركاب بالكامل تدلان على الاهتمام المتزايد من جانب الركاب.

وقالت إن عمليات الطيران ستستمر لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع أيام الاثنين والأربعاء والسبت.

في وقت سابق، استأنفت شركة طيران تشاينا سوذرن ايرلاينز لخطوط الجوية من لاهور إلى أورومتشي، مع إقلاع أول رحلة مباشرة من المطار الدولي " علامه اقبال " في الساعة 0950 صباحا يوم 13 يونيو.

وكان قد تم تعليق مسار أورومتشي - لاهور في 24 يناير 2020، بسبب قيود كوفيد 19 على قطاع الطيران.

ويمثل هذا النشاط لحظة حاسمة لاستئناف الرحلات الجوية بعد أكثر من 3 سنوات.