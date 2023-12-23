الاحتلال يقتحم قرية دير أبو مشعل شمال رام الله ويداهم عدة منازل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله، وداهمت عدة منازل، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «وفا».

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وتمركزت في المنطقة الغربية منها، وداهمت عددًا من المنازل وأحد المحال التجارية، وفتشتها.

وأشارت المصادر الى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أنس الشوعاني، وصهيب السقا، بعد دهم منزليهما في المخيم، وتفتيشه.