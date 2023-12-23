معبر رفح البري يستقبل اليوم السبت 132 أجنبيا قادما من قطاع غزة

تواصل العمل في معبر رفح البري بشمال سيناء؛ لاستقبال المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم وأصحاب الجنسيات الأجنبية وإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية.

وأكد مصدر مسئول في معبر رفح البري، اليوم السبت، التجهيز لاستقبال 132 أجنبيا من النرويج 4 ومن الاتحاد الأوروبي 1، وأوكرانيا 2 والمغرب 62، وإيرلندا 2، وأمريكا 60، وهولندا 1، وفق الكشف الرسمي الذي تسلمه معبر رفح البري.

وتابع المصدر، أنه جار تجهيز حوالي 100 شاحنة مساعدات لإدخالها إلى قطاع غزة بعد إجراءات المرور والتفتيش في معبر العوجة.

وقال مصدر طبي مسئول، إن المعبر استقبل أمس الجمعة 21 جريحًا فلسطينيًا و14 مرافقًا حيث تم نقلهم بسيارات إسعاف مجهزة للعلاج إلى مستشفيات العريش العام والشيخ زويد في شمال سيناء وأبو خليفة والمجمع الطبي في الإسماعيلية والتعاون في بورسعيد وأطفال مصر في القاهرة والمستشفى الفرنسي العائم في ميناء العريش البحري؛ لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف المصدر، أن إصابات الجرحى الفلسطينيين تنوعت ما بين جروح وكسور وشظايا وإصابات بالرأس والعين والجسد، وتم نقلهم من مستشفيات قطاع غزة إلى معبر رفح البري بشمال سيناء عن طريق سيارات إسعاف فلسطينية.

وأشار المصدر، إلى أن عدد الجرحى والمصابين الذين وصلوا إلى الأراضي المصرية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 861 جريحًا ومصابًا و733 مرافقًا.