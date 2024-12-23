 مجزرة جديدة جنوب غزة.. والأونروا تتهم إسرائيل بانتهاك قواعد الحرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجزرة جديدة جنوب غزة.. والأونروا تتهم إسرائيل بانتهاك قواعد الحرب

وكالات
نشر في: الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 8:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 8:37 ص

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في منطقة المواصي، التي وصفتها سابقا بأنها آمنة، غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في حين اتهمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إسرائيل بانتهاك جميع قواعد الحرب في غزة.
وأفادت شبكة "الجزيرة نت" الإخبارية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم أطفال، إثر قصف طائرات بدون طيار إسرائيلية خيام النازحين في المواصي.
وأظهرت مقاطع مصورة النيران تلتهم عددا من الخيام، بينما كان فلسطينيون يحاولون بوسائل بدائية السيطرة على الحرائق في الموقع المستهدف.
وأضافت "الجزيرة نت" أن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت سيارة بمنطقة المواصي، مما أسفر عن سقوط شهيدين وعدد من المصابين.
وأفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 50 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وفي شمال القطاع، واصل جيش الاحتلال نسف المربعات السكنية في مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي عنيف طوال ساعات الليل.

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