رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى توحيد مسارات العمل العربي ودعم الشعب السوري

أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مباحثات هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، في إطار الشراكات المنتجة التي تدعم برامج التنمية والمصالح المشتركة، إضافة إلى البحث في تطورات الأوضاع في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، شهد الاتصال استعراض الجهود العربية لدعم الاستقرار في سوريا، والتأكيد على ما سبق للعراق أن قدمه في ورقةً العمل في اجتماع العقبة بهذا الشأن.

وأشار السوداني، إلى ضرورة توحيد مسارات العمل العربي والتنسيق المشترك، ودعم الشعب السوري في هذه المرحلة الدقيقة.

وأكد وقوف العراق الى جانب جهود التهدئة والاستقرار، وأهمية بذل المزيد من الجهود لإغاثة سكان غزّة، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ومنع الصراع من الاتساع في المنطقة، وترسيخ وقف إطلاق النار في لبنان.