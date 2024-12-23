 آلان شيرر: صلاح متوهج ويقود ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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آلان شيرر: صلاح متوهج ويقود ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 9:47 م | آخر تحديث: الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 9:54 م

مدح آلان شيرر، أسطورة نيوكاسل يونايتد، محمد صلاح، نجم ليفربول، واصفا الدولي المصري بأنه متوهج ويقود الريدز نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2024-2025.

 قاد محمد صلاح ليفربول لفوز عريض أمام توتنهام بنتيجة 6-3 سجل منها صلاح هدفين وصنع هدفين آخرين.

وأشاد آلان شيرر بمحمد صلاح في تصريحات عبر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي "البريميرليج" قائلا:" صلاح متوهج بكل بساطة، سجل هدفين وصنع هدفين آخرين، إنه يقود ليفربول نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم".

ويتصدر محمد صلاح سباق الهدافين في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي برصيد 15 هدفا متفوقا على هالاند الوصيف صاحب ال 13 هدفا.


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