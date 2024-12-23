 المتحدث باسم الرئاسة الروسية: جولات خارجية للرئيس بوتين في يناير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المتحدث باسم الرئاسة الروسية: جولات خارجية للرئيس بوتين في يناير

موسكو - د ب أ
نشر في: الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 10:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 10:50 ص

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن الرئيس فلاديمير بوتين يخطط للقيام بعدة جولات خارجية في يناير المقبل، دون الكشف عن برنامج الجولات.

وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول الرحلات الخارجية المقبلة للرئيس بوتين: "ستكون في يناير".

ولم يحدد بيسكوف وجهة الجولات الخارجية لكنه قال: "سنوافيكم بالتفاصيل".

جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت في مارس العام الماضي، مذكرة توقيف بحق بوتين، وذلك بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ودعت المحكمة إلى القبض على بوتين للاشتباه في مسئوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند قانوني من أوكرانيا إلى روسيا منذ بدء الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

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