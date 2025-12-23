سيارة تدهس حشدا في هولندا وتصيب 9 بينهم 3 بجروح خطيرة

قالت الشرطة إن سيارة اندفعت نحو حشد من الأشخاص الذين كانوا ينتظرون مشاهدة عرض في مدينة بشرق هولندا مساء اليوم الاثنين، ما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، ثلاثة منهم على الأقل إصاباتهم خطيرة.

وأوضحت شرطة جيلدرلاند عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الحادث لا يبدو متعمدا في الوقت الحالي، لكنها فتحت تحقيقا.

وكان الناس ينتظرون لمشاهدة عرض لمركبات مزينة بأضواء عيد الميلاد في مدينة نونسبيت، الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا شرق أمستردام.

وقالت بلدية إلبورج المجاورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن العرض توقف بعد الحادث.

وقال رئيس البلدية يان ناثان روزندال في بيان: "ما كان ينبغي أن يكون لحظة تضامن انتهى بقلق وحزن كبيرين."

وأضافت الشرطة أن السائقة، وهي امرأة (56 عاما) من نونسبيت، أصيبت بجروح طفيفة، وتم توقيفها "كما هو معتاد في حوادث المرور الخطيرة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.