كلب مسعور يعقر 5 أطفال في القرامطة شرق بسوهاج

استقبل مستشفى ساقلتة المركزي بسوهاج، اليوم 5 أطفال يقيمون في قرية القرامطة شرق، مصابين بعقر كلب، وتم تقديم العلاج اللازم لحالته.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة ساقلته بوصول 5 أطفال هم: ريتاج فيصل السيد، آدم عبد الرحمن، سعيد ناصر، أحمد السيد، محمود عبد الكريم، يقيمون قرية القرمطة شرق دائرة المركز، مصابين بعقر كلب في أنحاء متفرقة من الجسم.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال أولياء أمور المصابين، أفادوا بتعرضهم لعقر من كلب مسعور، أثناء سيرهم في الشارع، وتحرر المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.