ترشيح نائب ميركل السابق جابريل لعضوية مجلس إشراف «دويتشه بنك»

أعلن مصرف "دويتشه بنك" الألماني ترشيح نائب المستشارة أنجيلا ميركل السابق، زيجمار جابريل، للانضمام إلى مجلس إشراف المصرف.



كما أعلن المصرف، اليوم، في بيان بمدينة فرانكفورت، أن جابريل، الذي شغل العديد من المناصب الرفيعة خلال فترة عمله الوظيفي في السياسة الألمانية وقاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي من عام 2009 حتى عام 2017، سيُرشح للانتخاب أمام المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية المقبلة.



وكان أكبر مصرف في ألمانيا يبحث عن عضو جديد في مجلس الإشراف منذ قرر يورج تسلتنر الاستقالة عقب فترة قصيرة من تعيينه في أكتوبر الماضي.



وبحسب بيانات وكالة أنباء "بلومبرج" للأنباء، أثار تعيين تسلتنر انتقادات من الهيئات التنظيمية لأنه كان يرأس مصرفا صغيرا خاصا مرتبطا بأفراد عائلة آل ثاني في قطر، التي تعتبر مستثمرا رئيسيا في "دويتشه بنك".



وذكرت مصادر مطلعة أن الهيئات التنظيمية تساورها مخاوف من أن دور تسلتنر الإشرافي على أحد المنافسين سيؤدي إلى تضارب المصالح.



وقال باول آخلايتنر، رئيس مجلس الإشراف في "دويتشه بنك"، في البيان: "إننا نمر بعصر جيوسياسي واقتصادي واجتماعي صعب يتعين فيه على بنك عالمي أن يواجه توقعات ومطالب جديدة تماما...سوف يقدم زيجمار جابريل مساهمة فريدة من نوعها وإضافة لخبرة مجلس الإشراف لدينا".