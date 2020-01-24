تقرير إسرائيلي: طرح «صفقة القرن» الأسبوع المقبل

ذكرت صحيفة "إسرائيل هايوم"، أمس الخميس، أن خطة السلام الأمريكية التي طال انتظارها والمعروفة باسم "صفقة القرن" قد يتم عرضها على مسؤولين إسرائيليين في وقت أقرب من المتوقع، وربما الأسبوع المقبل.

ورغم أن البيت الأبيض لم يؤكد هذا، إلا أن تقرير "إسرائيل هايوم" الذي يستند إلى محادثات مع كبار المسؤولين في البلدين يشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد أعطى فريق السلام التابع له، بقيادة مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، الضوء الأخضر لإعلان الخطة خلال مراسم تتم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، الموجود في إسرائيل هذا الأسبوع للمشاركة في منتدى عالمي للمحرقة النازية (الهولوكوست)، دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه، زعيم حزب أزرق أبيض، بيني جانتس، لزيارة واشنطن للمشاركة في إطلاق الخطة.

ولم يعلق البيت الأبيض بعد على التقرير ولم يكن من الواضح ما إذا كان قد تم اتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع ، ناهيك عن توقيت الإصدار.

وتم الكشف عن المكون الاقتصادي للخطة في يونيو الماضي خلال قمة عُقدت في البحرين، لم تضم مسؤولين من إسرائيل أو السلطة الفلسطينية.

يشار إلى أن البيت الأبيض ردد باستمرار أن الجزء السياسي من الخطة لن يتم كشفه إلا إذا كان الجانبان مستعدين، وتم إرجاء نشره بسبب الجمود المستمر في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان).

وتتجه إسرائيل إلى انتخابات ثالثة في أقل من عام، وذلك في شهر مارس المقبل، بعد انتهاء اقتراعين بدون فائز واضح.