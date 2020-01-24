الكرملين: لم يتحدد بعد موعد الاجتماع المُقبل بين بوتين ولوكاشينكو

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، أنه لم يتحدد بعد موعد الاجتماع المقبل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأوضح بيسكوف، عند سؤاله عن موعد المحادثات المقبلة بين رئيسي البلدين أنه "لا يوجد بعد موعد محدد" ، حسبما جاء في تصريحاته الخاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية.

يشار إلى أن الرئيس البيلاروسي أكد، أمس الخميس، أنه بحث هاتفيًا مع نظيره الروسي إمكانية عقد اجتماع جديد بينهما يكون مكرسًا بالتحديد لمناقشة القضايا المتعلقة بإمدادات النفط.

وشدد لوكاشينكو على أنه اقترح من قبل عقد هذا الاجتماع، عقب الخطاب الذي ألقاه بوتين أمام البرلمان الروسي في الـ15 من يناير الجاري.