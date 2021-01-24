دراسة تكشف ارتباط الإصابة بفيروس كورونا باختلاف الأعراق

أجرت جامعة كوين ماري بلندن ومستشفى سانت بارتولوميو بارتس هيلث إن إتش إس، دراسة كشفت ارتباطا وثيقا باختلاف مسار مرض "كوفيد -19" باختلاف الأعراق، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ووفقا للدراسة التي نشرت على موقع "بي إم جي أوبن" العلمي، تم تحليل بيانات 1737 مريضًا فوق سن 16 عامًا مصابين بفيروس كورنا، تم نقلهم إلى المستشفى وإجراء الأبحاث خلال المدة الممتدة من 1 يناير إلى 13 مايو 2020.

وبحسب الدراسة، تم تقسيم المرضى إلى مجموعات: 538 مريضا من العرق الأسيوي (31%)، 340 من العرق الأفريقي (20%)، 707 من العرق الأبيض (40%).

وأفادت التقارير بأن الآسيويون كانوا أكثر احتمالا للإصابة بفيروس كورونا بمعدل 1.54 مرة، والمرضى الذين يعانون من لون البشرة الداكن أكثر عرضة بدخول وحدة العناية المركزة 1.8 مرة مقارنة بالمرضى من العرق الأبيض، والأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي أكثر عرضة للوفاة بنسبة 1.49 مقارنة بأولئك ذوي البشرة الفاتحة.

وأوضحت أخصائية الإنعاش والتخدير ييزي وانج، أن الدراسة تظهر التأثير غير المتناسب لفيروس كورونا على ممثلي المجموعات العرقية المختلفة.

وأكد الباحثون أيضًا أن الدراسة مثلت عددًا كبيرًا من المرضى، لكنهم لم يتمكنوا من إجراء تحليل أكثر تفصيلاً حسب العرق.