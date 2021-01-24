شركة «مشروع عين القاهرة»: العجلة الدوارة تجربة تدعم حركة السياحة

قال أحمد خيري، رئيس الشركة المنفذة لمشروع عين القاهرة، إن مشروع العجلة الدوارة سيكون تجربة مختلفة لرؤية معالم القاهرة، قائلا: «إحنا بنعمل تجربة ترفيهية سياحية مختلفة وهي عجلة مراقبة لكل المعالم السياحية، و فكرة مش جديدة وموجودة في معظم عواصم المدن العالمية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس السبت، أن فكرة مشروع العجلة الدوارة عبارة عن مكان يستطيع الشخص منه معايشة التجربة، لافتًا إلى أنهم يقدمون تجربة تدعم حركة السياحة.

وتابع: «نقدم تجربة مختلفة عن برج القاهرة ومستمرون منذ سنة ونصف بندرس مع الإدارة المصرية أثار المشروع، وفى 3 دراسات معمولة لدراسة موقع ودراسة مرورية ودراسة بيئية وكلها أثبتت أن أفضل مكان لوجود العجلة الترفيهية في منطقة الزمالك».