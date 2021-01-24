 نتنياهو: افتتاح ممثليات دبلوماسية قريبا في إسرائيل والمغرب - بوابة الشروق
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نتنياهو: افتتاح ممثليات دبلوماسية قريبا في إسرائيل والمغرب

هديل هلال
نشر في: الأحد 24 يناير 2021 - 7:17 م | آخر تحديث: الأحد 24 يناير 2021 - 7:17 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومة بلاده صادقت، اليوم الأحد، على اتفاقية إقامة العلاقات مع المغرب، معلنًا افتتاح ممثليات دبلوماسية قريبا في كلا البلدين.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، أنه هنأ في مستهل جلسة الحكومة ملك المغرب محمد السادس، على التعاون الذي يجري بين البلدين في مجالات الطيران والاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا.

ووقعت المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة على إعلان ثلاثي مشترك، يؤسس لعلاقات دبلوماسية كاملة واتفاقيات تجارية، وذلك يوم الثلاثاء، الموافق 22 ديسمبر 2020.

 


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