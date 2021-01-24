BBC: استقالة رئيس أركان الجيش في إسبانيا بعد تخطيه دوره للحصول على لقاح كورونا

أعلن رئيس أركان الجيش الإسباني ميغيل أنخيل فيارويا، تقديم استقالته من منصبه وذلك بعد التقارير التي أفادت بأنه استخدم سلطاته لمحاولة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل دوره.

وقال فيلارويا، إنه لم يحاول أبدا الحصول على شيء لم يكن من حقه، مضيفا أنه يستقيل من منصبه ليحافظ على سمعة الجيش الإسباني وصورته في أذهان المواطنين.

وأعلن وزير الدفاع الإسباني، فتح تحقيق في الاتهامات التي وجهت لفيارويا وعدد من كبار قادة الجيش بالحصول على لقاح كورونا مبكرا عن الوقت المحدد لهم وفقا للنظام المعلن لترتيب الفئات المستحقة للقاح.

وكشفت تقارير صحفية، أن فيارويا وآخرين حصلوا على اللقاح في المرحلة الأولى التي كانت مخصصة للأطقم الطبية والمواطنين الطاعنين في السن المقيمين في دور الرعاية الطبية.

وفي تصريح نقل عنه، قال الجنرال البالغ من العمر 63 عاما "لم أخطط أبدا للحصول على مميزات ليست من حقي".