وزيرة الصحة: 100% من الأطقم الطبية يحصلون على لقاح كورونا بالمجان

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن توفير لقاح كورونا يكون بالمجان للأطقم الطبية، من القادرين وغير القادرين، سواء كانوا في مستشفيات العزل أو غيرها.



وأكدت زايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد، أن 100% من الأطقم الطبية سيحصلون على لقاح كورونا بالمجان، مركزة على أحقيتهم في ذلك، باعتبارهم من يواجهون المرض.



وأضافت أن غير القادرين سيحصلون على لقاح كورونا بالمجان أيضًا، موضحة أن «السيستم يعرف غير القادر لأنه مرتبط بتكافل وكرامة».



وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تطعيم الطاقم الطبي بمستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية والمخصصة للعزل الطبي، بأولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا سينوفارم.



ووقع 87 فردًا من الطاقم الطبي بمستشفى أبو خليفة إقرارًا بالموافقة على تلقي اللقاح من أصل 200 شخص بالطاقم الطبي بالمستشفى، كون تلقي اللقاح اختياريًا وليس إجباريًا.



وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدء توزيع لقاح كورونا الصيني، اعتبارًا من الأحد على الفئات الأولى بالرعاية وتشمل الأطباء وكبار السن، مؤكدًا أن مصر لديها كميات كبيرة من اللقاح، إذ ستصل شحنة أخرى منه نهاية الأسبوع الجاري.