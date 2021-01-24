صلاح منتصر: مشهد القاهرة من البرج أجمل من مشروع العجلة الدوارة

قال الكاتب الصحفي صلاح منتصر، إن مشروع العجلة الدوارة المقرر تنفيذه بمنطقة الزمالك أكبر دعاية لبرج القاهرة، لافتا إلى أن منظر القاهرة من عدسة برج القاهرة أجمل من مشروع العجلة الدوارة المقترح تنفيذه.



وتساءل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس السبت،: «هل يليق نعمل مشروع بهدف أنك ترى القاهرة وهو قرب برج القاهرة بحوالى 200 متر».



وشدد على أن الدولة لابد أن تحمى مشروعاتها القومية، موضحًا إنه يؤيد إقامة مشروع العجلة الدوارة ولكن يعارض مكانه تنفيذه في الزمالك بالقرب من برج القاهرة.



وأوضح أن العجلة الدوارة ستدور بشكل رأسي ليرى الزائر مشاهد القاهرة وهو نفس الهدف الذى يؤديه بجودة أكثر برج القاهرة، قائلا: «اللي يطلع على سطح برج القاهرة يشوف القاهرة والزائر فوق البرج يقدر يشوف كل مكان للقاهرة بعكس العجلة الدورة التي لا ترى إلا زاوية واحدة».