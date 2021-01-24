ألمانيا تسجل 12257 حالة إصابة جديدة بكورونا و349 حالة وفاة خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 12257 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون يوم واحد، فضلا عن 349 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

يذكر أنه تم تسجيل 13882 حالة إصابة جديدة و445 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة يوم الأحد الماضي.

وكان تم تسجيل أعلى مستوى لحالات الوفاة الجديدة خلال يوم واحد في 14 كانون ثان/يناير الجاري بإجمالي 1244 حالة، وتم تسجيل أعلى مستوى لحالات الإصابة الجديدة خلال يوم واحد في 18 كانون أول/ديسمبر الماضي بإجمالي 33 ألفا و777 حالة- ولكن العدد كان يشمل أيضا 3500 حالة تسجيل متأخر.

وأوضح المعهد اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي وصلت حاليا إلى مليوني و134 ألفا و936 حالة، ولكن المعهد أشار في الوقت ذاته إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن هناك كثيرا من حالات الإصابة لا يتم اكتشافها.

وأضاف المعهد أن إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 51 ألفا و870 حالة، لافتا إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و807 آلاف و500 شخص.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد مساء أمس السبت أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا خلال السبعة أيام الأخيرة بلغ أمس 01ر1، فيما كان يبلغ أول أمس الجمعة 97ر0، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب يمكنهم نقل العدوى إلى 101 شخصا آخرين.