شولتس يبرر الإبقاء على تدابير كورونا بحالة عدم اليقين حيال وضع الجائحة

برر المستشار الألماني أولاف شولتس الإبقاء المبدئي على تدابير كورونا الراهنة بحالة عدم اليقين حيال وضع الجائحة.

وفي أعقاب المشاورات التي أجراها مع رؤساء حكومات الولايات حول كيفية المضي قدما في مكافحة أزمة كورونا، قال شولتس مساء اليوم الاثنين إن الاتجاه الذي تم السير فيه بما يتضمنه من قيود صارمة على المخالطات أسهم في أن تتمكن ألمانيا حاليا من التغلب على الجائحة بخلاف الكثير من الدول.

وتابع شولتس: "وبالرغم من ذلك ،فإن هناك أعدادا كبيرة للغاية من الإصابات ولهذا السبب فإن من المهم بالنسبة لنا أن نلتزم بتوخي الحذر دون تغيير".

وقال شولتس إن من غير المعروف بعد كيف ستواصل أعداد الإصابات تطورها وما إذا كان من المتوقع أن يصبح الموقف أكثر مأساوية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب في كلتا الحالتين " والشيء الواجب فعله الآن بشكل مبدئي هو الإبقاء على المسار".

وكان شولتس أعلن قبل وقت قصير مساء اليوم أن الحكومة الاتحادية والولايات لا تعتزم تشديد تدابير مكافحة كورونا مبدئيا.

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن الواجب الآن هو الإبقاء على النهج الحالي.

تأتي تصريحات شولتس بعدما أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، ارتفعت إلى 8 ملايين و744 ألفا و840 حالة، والوفيات إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، إلى 116 ألفا و746 شخصا.