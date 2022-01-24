الحزب الحاكم يتقدم في انتخابات شمال قبرص التركية

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في جمهورية شمال قبرص التركية التي جرت يوم الأحد تقدم حزب رئيس البلاد إرسين تاتار ورئيس الوزراء فايز سوكوغلو وذلك بعد فرز حوالي ثلث الأصوات، وفقا لما ذكرته شبكة "بي أر تي".

وحصل حزب الوحدة الوطنية على حوالي 40 % من الأصوات، بينما حصل ثاني أقوى قطب سياسي في البلاد الحزب التركي الجمهوري على حوالي 31 %. ومن المتوقع أن تظهر النتائج النهائية اليوم الاثنين.

وكان يحق لحوالي 200 ألف شخص التصويت في الانتخابات التشريعية ، التي تنافس فيها حوالي 400 مرشح يمثلون 8 أحزاب علاوة على 3 مرشحين مستقلين، على 50 مقعدا.

ويدعم تاتار وحزبه حل الدولتين للجزيرة المقسمة كما ينظر إليهم باعتبارهم تابعين مخلصين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يشار إلى أن قبرص مقسمة إلى شطرين منذ الانقلاب اليوناني والتدخل العسكري التركي في عام 1974. وتتمتع جمهورية قبرص بعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004.ومع ذلك ، تطبق قوانين الاتحاد الأوروبي فقط على قبرص اليونانية في الشطر الجنوبي من الجزيرة.