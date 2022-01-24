الناتو يقرر إرسال طائرات وسفن لتعزيز القدرة الدفاعية في شرق أوروبا

قررت دول الناتو اليوم الاثنين، إرسال طائرات وسفن لتعزيز القدرة الدفاعية في شرق أوروبا؛ وذلك وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية في نبأ عاجل دون المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن عدة دول أوروبية تحركت الآن لتعزيز الانتشار العسكري لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، حيث قررت إسبانيا إرسال سفن حربية للانضمام إلى قوات الناتو البحرية في البحر المتوسط والبحر الأسود.

وقالت الدنمارك أيضا إنها سترسل فرقاطة إلى بحر البلطيق، فيما عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال قوات إلى رومانيا، كما أعلنت بريطانيا أنها تزود أوكرانيا بقوات إضافية للتدريب والأسلحة الدفاعية.