 24 يناير.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم - بوابة الشروق
الإثنين 24 يناير 2022 10:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

24 يناير.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم

سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سارة حمزة
نشر في: الإثنين 24 يناير 2022 - 10:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 يناير 2022 - 10:30 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بسوق العبور للجملة.

وجاءت أسعار الخضروات على النحو التالى:

استقرار أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.
واستقرار أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 3.75 جنيه.
استقرار سعر البصل ليتراوح بين 2 إلى 2.75 جنيه.
استقرار أسعار الكوسة لتتراوح بين 3.5 إلى 9 جنيهات.
واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 6 إلى 8 جنيهات.
كما استقر سعر الباذنجان البلدي ليترواح بين 3 إلى 6 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات.
واستقر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات.
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 10 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالى:

استقر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات.
وسجل سعر اليوسفي ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.
واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرت أسعار الرمان ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك