استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بسوق العبور للجملة.

وجاءت أسعار الخضروات على النحو التالى:

استقرار أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

واستقرار أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 3.75 جنيه.

استقرار سعر البصل ليتراوح بين 2 إلى 2.75 جنيه.

استقرار أسعار الكوسة لتتراوح بين 3.5 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 6 إلى 8 جنيهات.

كما استقر سعر الباذنجان البلدي ليترواح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات.

واستقر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 10 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالى:

استقر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات.

وسجل سعر اليوسفي ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الرمان ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.