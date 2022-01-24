استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بسوق العبور للجملة.
وجاءت أسعار الخضروات على النحو التالى:
استقرار أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.
واستقرار أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 3.75 جنيه.
استقرار سعر البصل ليتراوح بين 2 إلى 2.75 جنيه.
استقرار أسعار الكوسة لتتراوح بين 3.5 إلى 9 جنيهات.
واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 6 إلى 8 جنيهات.
كما استقر سعر الباذنجان البلدي ليترواح بين 3 إلى 6 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات.
واستقر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات.
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 10 جنيهات.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالى:
استقر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات.
وسجل سعر اليوسفي ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.
واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرت أسعار الرمان ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.