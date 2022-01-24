أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، أنه لا مخرج من الأزمة الراهنة في البلاد إلا عبر الحوار بوصفه الطريق الأمثل لحل الأزمة السياسية، مجددا دعوته التي أطلقها في بداية الثورة، بأهمية مشاركة الشباب والمرأة في الفترة الانتقالية.

جاء ذلك خلال دقلو، اليوم الإثنين، مع مبعوث مملكة النرويج الخاص للسودان وجنوب السودان أندريه إستيانسن.

وبحث الجانبان ،خلال اللقاء، العلاقات المتطورة بين السودان والنرويج وسبل ترقيتها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب التطورات السياسية التي يشهدها السودان.

وأثنى نائب رئيس مجلس السيادة، على مواقف النرويج الداعمة لاستقرار السودان، داعيا إلى مواصلة تلك الجهود لإنجاح الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات.

من جانبه، قدم المبعوث النرويجي، شرحا لنائب رئيس مجلس السيادة حول "مؤتمر أصدقاء السودان" الذي عقد مؤخرا بالعاصمة السعودية الرياض، والنتائج التي توصلت إليها الأطراف المشاركة والتي أكدت على دعم مبادرة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرتس مع التأكيد على أهمية أن يكون الحل سودانياً ، مشيرا إلى ضرورة اشراك الشباب والمرأة في عملية الحوار.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى الوضع الأمني في إقليم دارفور على خلفية زيارته الأخيرة للإقليم، داعيا إلى ضرورة تشكيل قوات حماية المدنيين ومواصلة عملية الترتيبات الأمنية.