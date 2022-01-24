تعيين أول نائب لرئيس جامعة الأقصر منذ انفصالها عن جنوب الوادي

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة من بينها تولي الدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب بالأقصر، منصب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، أنه بهذا القرار يصبح الدكتور حمدي حسين، هو أول نائب لرئيس جامعة الأقصر، منذ قرار إنشاء الجامعة وانفصالها عن جامعة جنوب الوادي بقنا.

وهنأ عزوز "حسين" بمناسبة صدور قرارًا بتوليه منصب نائب رئيس الجامعة، لشئون التعليم والطلاب، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.