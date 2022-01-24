رئيس مدينة الأقصر: وحدة لرصد الأبنية المخالفة والتعديات على أملاك الدولة

التقى العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، المهندسة هناء العربي مسئول وحدة متابعة المتغيرات المكانية والبناء المخالف بالمحافظة، وبحضور المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر، ومسؤولي وأعضاء وحدة المتغيرات المكانية الفرعية بالمدينة، وذلك للوقوف على سير العمل، وكل المعوقات والمشكلات لحلها لحظيًا من أجل تيسير أعمال وحدة الرصد.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الاهتمام بوحدة المتغيرات المكانية يأتي فى إطار اهتمام القيادة السياسية بإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة والتصدي لأي بناء مخالف.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن مسؤولي وحدة الرصد الفرعية بمجلس مدينة الأقصر، تتابع باستمرار ما يتم رصده من قبل إدارة المساحة العسكرية ومن ثم تقوم الإدارة الهندسية بعمل المحاضر اللازمة للمخالفين.