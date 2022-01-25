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لقي عنصرين إجراميين هاربين من أحكام قضائية مصرعهما في تبادل لاطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى حملة أمنية إستهدفت (عنصرين إجراميين مطلوب التنفيذ عليهما فى عدة قضايا جنائية "سرقة بالإكراه – سلاح – قتل" والصادر فيها أحكام بالسجن والسجن المؤبد - مقيمان بدائرة مركز أسيوط).

وعقب إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما القوات بالمثل ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإسكات مصدر النيران. مما أسفر ذلك عن مصرعهما ، وعثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية، 8 خزينة ، طلقات من ذات العيار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.