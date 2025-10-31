أحرق مستوطنون متطرفون، الجمعة، 3 مركبات فلسطينية في بلدة كفر قدوم شمالي الضفة الغربية المحتلة، في اعتداء هو الثاني خلال ساعات.

وقال عبد قباجة الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان للأناضول، إن مستوطنين متطرفين هاجموا بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع السكان، استخدم خلالها المستوطنون الرصاص.

وذكر قباجة أن الجيش الإسرائيلي "تدخل لحماية المستوطنين مستخدما قنابل الغاز والرصاص الحي".

وأشار إلى أن المستوطنين "أحرقوا 3 مركبات في البلدة بينها مركبة مراد اشتيوي مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمالي الضفة".

وفي وقت سابق الجمعة، هاجم مستوطنون بلدتي بيتين ودير دبوان شرقي رام الله (وسط)، وأحرقوا مركبتين واعتدوا على مسجد بتكسير نوافذه.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، ارتكب مستوطنون 7 آلاف و154 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، وفقا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

وتسببت تلك الاعتداءات، بحسب الهيئة، في استشهاد 33 فلسطينيا وتهجير 33 تجمعا بدويا، بالإضافة إلى 114 بؤرة استيطانية على أراضٍ محتلة.

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن تصعيد دموي بالضفة الغربية، أسفر خلال العامين الماضيين عن مقتل 1063 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف، واعتقال أكثر من 20 ألفا، بينهم 1600 طفل.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف جرائمها في الضفة الغربية المحتلة، عبر الجيش والمستوطنين، تمهيدا لضم الضفة إليها رسميا.

ومن شأن هذه الخطوة في حال تنفيذها أن تنهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وإضافة إلى عدوانها على الضفة الغربية، بدأت إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة، معظم ضحاياها أطفال ونساء.

وخلّفت الإبادة التي استمرت عامين، 68 ألفا و643 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و655 جريحا، ودمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.