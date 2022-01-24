رئيس البرلمان العربي: ينبغي تكاتف الجهود العربية للخروج من الوضع السيئ الذي انعكس على العديد من دول المنطقة

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن البرلمان يسعى لأن يكون له دور مؤثر وإيجابي؛ لاسيما وأن الوضع العربي صعب خلال الفترة الأخيرة.

وقال العسومي - في لقاء عبر قناة "اكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد - إنه ينبغي تكاتف الجهود العربية للخروج من الوضع السيئ الذي انعكس على العديد من دول المنطقة، مشيرًا إلى أن البرلمان أطلق بعض المبادرات للم الشمل العربي ودعم العمل المشترك، معربا عن أمله في تحقيق جهود البرلمان نتائج إيجابية في العمل العربي المشترك.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن المنطقة تمتلك الكفاءات التي من الممكن أن تكون خير وسيط لتقديم الحلول والمساعي لحل بعض القضايا العربية، معربًا عن أمله في أن تكون المبادرات التي أطلقها البرلمان خير من يعين الدول العربية على تجاوز المرحلة الصعبة والخطيرة التي تعيشها المنطقة.

وقال العسومي إن التكامل الاقتصادي مدخل مهم للملمة الأمور العربية ودفع العمل العربي المشترك، موضحًا أنه ينبغي أن تحرص الدول العربية على التكامل الاقتصادي لحاجة الأمة له، فهو مدخل حقيقي وسيؤدي إلى نتائج مثمرة في تقريب وجهات النظر العربية.

وأشار إلى أن الخلافات السياسية أبعدت الدول العربية عن ملفات هامة خاصة الملف الاقتصادي، مبينًا - في الوقت ذاته - أن البرلمان يدفع خلال الفترة المقبلة بالتكامل العربي الاقتصادي لحاجة المنطقة له خاصة بعد جائحة كورونا والحاجة لتأمين مصادر هامة غذائية ودوائية.